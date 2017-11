Gabrielli,escludere chi estraneo a sport

CREMONA, 30 NOV - Per "recuperare una dimensione civile" dello sport, e del calcio in particolare, è "necessario che ognuno faccia la sua parte" comprese le società che "devono assumersi le loro responsabilità". È il pensiero del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, espresso al convegno promosso dalla Questura di Cremona sul tema "Rispetta le regole per diventare campione". "Il linguaggio - ha detto Gabrielli - non può essere quello del 'sì, ma': deve essere deciso, perentorio. Solo così si potrà escludere chi con lo sport non c'entra nulla". Il Capo della Polizia ha precisato che questo vale per lo sport ma, soprattutto, per il calcio che è "il più diffuso e praticato" e che "nel bene e nel male è quello che più rispecchia le modalità con cui il nostro Paese si rapporta con lo sport"".