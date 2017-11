Figc: Di Francesco, Tommasi presidente

ROMA, 30 NOV - "Sono d'accordo con Totti: anche io sono per Damiano Tommasi presidente della Federcalcio con Vincenzo Montella ct dell'Italia". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida di campionato con la Spal. L'ex n.10 dei giallorossi, in un'intervista al 'Corriere della Sera', ha pubblicamente dichiarato che in Figc si dovrebbe ripartire dal presidente dell'Assocalciatori: "Primo perché Damiano è amico mio e secondo perché è competente. Una bella figura: giovane, trasparente, pulito. Se vai all'estero con lui fai bella figura. Il ct? Montella. Rifaccio la Roma dello scudetto".