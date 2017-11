Roma, Di Francesco "davanti corrono..."

ROMA, 30 NOV - "Dopo il pari col Genoa ho detto ai ragazzi che non si può più sbagliare, sia negli atteggiamenti sia nel preparare le gare perché davanti vanno veramente forte. Non ci possiamo permettere passi falsi". Eusebio Di Francesco mette in guardia la Roma, staccatasi dalla testa della classifica dopo l'unico punto fatto a Marassi. Per il tecnico giallorosso è necessario ritrovare subito la vittoria per restare in corsa per il titolo. "Abbiamo rispetto per la Spal, domani verrà all'Olimpico a giocarsi la partita e sarà un avversario da prendere con le molle perché se entriamo in campo con la mentalità sbagliata può farci male" conclude l'abruzzese alla vigilia.