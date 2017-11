Russia 2018,bandiere arcobaleno permesse

MOSCA, 30 NOV - Gli spettatori che assisteranno dal vivo alle partite dei Mondiali di Russia 2018 potranno esporre sugli spalti bandiere arcobaleno, simbolo dei movimenti gay. Lo ha annunciato il dirigente della federcalcio locale, e 'ambasciatore' del torneo iridato Alexei Smertin, ex centrocampista del Chelsea. Lo stesso Smertin ha poi spiegato che ciò "non andrà a cozzare" contro il divieto, tuttora vigente in Russia, di fare propaganda all'omosessualità. "Posso dire che in Russia non ci sarà il divieto di indossare i colori dell'arcobaleno - ha detto nel corso di una conferenza stampa - ed esporre vessilli dello stesso tipo. Deve essere chiaro che si potrà venire qui e farlo, non ci sarà sanzione". E come si concilia tutto ciò con la legge che vieta di fare propaganda ai movimenti gay? "La legge parla di propaganda nei confronti di minori - ha precisato Smertin - ma non credo che in occasione dei Mondiali ci sarà qualcuno che andrà nelle scuole a parlare del mondo gay".