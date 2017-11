Allegri 'Napoli favorito scudetto

TORINO, 30 NOV - "Napoli è un buon test, una partita di grande fascino, sono i favoriti per lo Scudetto perché sono davanti, e noi dobbiamo arrivare a marzo per giocarci tutto con serenità. Dobbiamo avere rispetto per il Napoli". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, sull'anticipo di domani sera al San Paolo. "Sta facendo cose straordinarie, c'è da fargli i complimenti. Per noi è un buon test, in vista della prima partita importante della stagione con l'Olympiacos: lì dobbiamo andare a qualificarci".