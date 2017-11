Maggio, Napoli-Juve sarà gara speciale

NAPOLI, 29 NOV - "Non e' una partita come le altre, lo sento anche perchè sono a Napoli da 10 anni, dalla rifondazione, e capisco cosa significa lottare per il massimo traguardo": parole di Christian Maggio, tornato in prima squadra nelle ultime gare dopo l'infortunio di Ghoulam. "La Juve e' un po' in difficoltà, inutile negarlo, e noi siamo lanciati e determinati ma dobbiamo anche avere la consapevolezza che non abbiamo fatto niente. Quest'anno anche noi stiamo riuscendo a dominare la fase difensiva e capitalizziamo anche quando non siamo proprio ispiratissimi. Merito del gruppo che segue Sarri, allenatore che prepara le partite in maniera scientifica: un allenatore esigente ma con cui lavoriamo duramente ma divertendoci".