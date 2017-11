Lotti, Lega A si doti di governance

FIRENZE, 29 NOV - "Mi auguro come ministro dello Sport che la Lega di A si doti della propria governance, perchè un altro pezzo del ragionamento dei problemi del nostro calcio è anche la riorganizzazione della Lega. La B si è dotata del presidente qualche giorno fa, e quindi un pezzettino si è visto, ora ci auguriamo che arrivi anche la Lega di A, e poi bisognerà continuare". Così il ministro per lo Sport, Luca Lotti, oggi a Firenze, sul rinvio al 7 dicembre dei lavori dell'assemblea della Lega di A. Per Lotti "forse si sono spenti i riflettori sulla discussione delle dimissioni del presidente Tavecchio. Non deve calare l'attenzione perchè, come abbiamo detto, è il momento di rifondare il calcio italiano".