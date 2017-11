Candreva dona campo a frazione Norcia

NORCIA (PERUGIA), 29 NOV - Porterà il nome di Antonio Candreva il campo sportivo che sorgerà ad Ancarano, frazione di Norcia colpita dal terremoto, grazie a un contributo dello stesso calciatore. La struttura sportiva sorgerà nell'ambito del progetto "Casa Ancarano" che funzionerà come ricovero, mensa e servizi e sarà realizzata grazie alle donazioni di alcuni privati. Il calciatore della Nazionale e dell'Inter aveva visitato la zona colpita dal sisma nella scorsa primavera, accompagnato da Gianluca Santoni, che con lui si occupa di solidarietà. In quell'occasione si era impegnato per la costruzione del campo sportivo. Al quale ora ha destinato un primo concreto contributo. "Ho voluto donare ai bambini - ha spiegato Candreva - un campo di calcio i cui lavori finiranno a maggio 2018 con l'inaugurazione alla mia presenza. Bisogna essere campioni dentro e fuori dal campo di calcio per sostenere giuste cause". (ANSA).