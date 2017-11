Totti: Tommasi uomo giusto per ripartire

ROMA, 29 NOV - Damiano Tommasi è, per Francesco Totti, "l'uomo giusto per far ripartire il calcio italiano". L'ex capitano della Roma si racconta al Corriere della Sera e in un'anticipazione video non nasconde la sua amarezza per la mancata qualificazione al Mondiale: "E' una cosa che ho vissuto malissimo", dice spiegando che per uscire dall'attuale momento difficile del governo del calcio il nome giusto sarebbe quello di "Tommasi, perchè è una figura giovanile, positiva, bella, trasparente e che conosce il calcio italiano. E' la persona che può prendere in mano la Federazione". Quanto alla sua nuova vita da dirigente, l'ex capitano rivela che non gli manca la vita di spogliatoio perché, scherza, "ci vado tutti i giorni. L'unica differenza rispetto a prima è che non mi cambio...", dice con una battuta prima di far sapere che "l'unico rimpianto della mia vita calcistica è di non aver giocato con Ronaldo (dell'Inter, ndr). Sarebbe stato il mio sogno ma anche il suo. Lui di gol ne ha fatti davvero tanti, ma con me dietro....".