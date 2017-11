Mondiali: piano sicurezza Fifa per i gay

MOSCA, 29 NOV - I dirigenti della Fifa che si occupano di antidiscriminazione stanno allertando i tifosi di calcio gay che si recheranno in Russia per i prossimi Mondiali di calcio che potrebbero trovarsi di fronte a manifestazioni di intolleranza. L'omosessualità è stata depenalizzata in Russia nel 1993, ma il sentimento anti-gay rimane forte nel paese, come dimostra una legge introdotta nel 2013 che vieta la diffusione ai minori di "propaganda" che legittima l'omosessualità. Mentre i tifosi stanno iniziando a programmare e prenotare il loro viaggio, la rete FARE ha fatto sapere che produrrà una guida per spiegare la situazione. Il fare, che denuncia per la FIFA i comportamenti discriminatori, non ha però chiarito se sarà permesso o meno ai tifosi di esporre le bandiere arcobaleno all'interno degli stadi. Oltre che per i gay, il FARE ha manifestato preoccupazione anche per l'accoglienza che la prossima estate in Russia potrebbero ricevere le minoranze etniche e nere.