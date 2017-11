Khedira, tutto il Napoli fa paura

TORINO, 29 NOV - "Non dobbiamo stare attenti a qualcuno in particolare, ma a tutto il Napoli". Questo il punto di vista di Sami Khedira sui partenopei, prossimi avversari della Juventus nello scontro diretto di venerdì: "Hanno molti giocatori con grandi qualità in grado di decidere la partita - ha spiegato il centrocampista a Sky Sport 24 -, hanno poi un ottimo allenatore, l'intera squadra è forte. Molti giocatori possono andare in gol: Callejon, Mertens, Insigne, Hamsik. È difficile dire a quali giocatori bisogna fare attenzione, questa è la forza del Napoli".