C.Italia: Nicola, col Genoa per vincere

CROTONE, 29 NOV - "Andiamo con la convinzione di passare il turno. Non dà punti per il campionato, ma serve a migliorare". Davide Nicola presenta così la gara dei sedicesimi di finale di Coppa Italia che vedrà il Crotone affrontare il Genoa al "Ferraris". "Abbiamo - dice il tecnico - tre priorità: superare il turno perché potremmo fare un'altra partita e dare minutaggio a giocatori che stanno giocando meno; provare delle situazioni, anche per migliorare negli adattamenti dove dovremmo essere più veloci e poi dare spazio a calciatori che hanno giocato meno. Stiamo lavorando su capacità di leggere il gioco e non solo verticalizzare. Vorrei vedere alcuni passi in avanti per trovare altre strade ed essere più competitivi. Tutto per noi è importante. Anche per continuare a verificare quello su cui stiamo lavorando e migliorare".