Ballardini, in Coppa chi ha giocato meno

GENOVA, 29 NOV - "Siamo concentrati sulla partita di domani sera e faremo di tutto per farla nel migliore dei modi possibile". Davide Ballardini alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Crotone manda un messaggio chiaro a chi scenderà in campo. "La parola turnover non mi piace - ha spiegato il tecnico del Genoa -, abbiamo una rosa ampia ed è giusto dare spazio a chi ne ha avuto meno. Ma domani sera sarà importante fare bene e non ho dubbi che chi scenderà in campo ce la metterà tutta". Assenti Galabinov e Pellegri, la sfida con il Crotone sarà l'occasione per molti di mettersi in mostra. "Sono curioso di vedere in partita molti giocatori che in allenamento hanno già mostrato le loro potenzialità. Sarà importante rimanere umili e fare bene entrambi le fasi di gioco. Il Crotone è squadra ben organizzata e pericolosa soprattutto se si concede loro spazio nella nostra metà campo", ha detto l'allenatore.