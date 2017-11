Son miglior giocatore asiatico 2017

BANGKOK, 29 NOV - L'attaccante del Tottenham Son Heung-min è stato eletto miglior asiatico dell'anno. Per l'esterno sudcoreano degli Spurs si tratta del secondo riconoscimento negli ultimi tre anni. La giuria lo ha premiato, nella lista dei calciatori asiatici che militano all'estero, preferendolo all'australiano Aaron Mooy dell'Huddersfield e al giapponese Shinji Kagawa del Borussia Dortmund. Nella passata stagione Son, 25 anni, ha contribuito con i suoi 14 gol al secondo posto in Premier del Tottenham e alla qualificazione della Sud Corea ai Mondiali in Russia.