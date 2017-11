Genoa: Preziosi, Rossi merita una chance

MILANO, 29 NOV - Enrico Preziosi punta su Giuseppe Rossi per rinforzare l'attacco del 'suo' Genoa. "E' un giocatore che merita una chance di giocare, è un grande campione, un grande ragazzo", ha spiegato il presidente del club rossoblù, al termine dell'assemblea della Lega di Serie A, confermando la voglia di ingaggiare Rossi, sbarcato ieri in Italia da New York, per sottoporsi alle visite mediche e mettersi in gioco, dopo l'ennesima lunga convalescenza per infortunio. "Io spero possa andare bene, per lui più che per noi", ha aggiunto Preziosi, che ha raccontato di seguire Rossi "da almeno un paio d'anni".