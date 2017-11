Emerson, io non al top ma voglio giocare

ROMA, 29 NOV - L'ultima partita che ha giocato con la Roma è stata quella dell'addio al calcio di Totti. Il crociato rotto gli ha fatto saltare la prima parte di stagione, ma adesso Emerson Palmieri conta i giorni che lo separano dal ritorno in campo. "Titolare venerdì contro la Spal? La voglia di giocare c'è ma è l'allenatore che decide, che vede se sono pronto o meno" spiega il brasiliano, lasciando ad Eusebio Di Francesco l'ultima parola. Il tecnico lo ha portato in panchina ultimamente, senza però concedergli nemmeno un minuto con Fiorentina, Lazio e Genoa. E il terzino, dopo aver superato il test con la Primavera giallorossa (un'ora in campo due settimane fa), spera adesso di avere una chance anche se consapevole del fatto di non essere al top della condizione: "Non posso dire di essere al 100% perché sono quasi sei mesi che sto fermo, sto lavorando per recuperare il più presto possibile la forma migliore".