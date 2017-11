Premier: Allardyce allenerà l'Everton

LIVERPOOL, 29 NOV - Sam Allardyce sarà il nuovo allenatore dell'Everton: prende il posto di Ronald Koeman, esonerato oltre un mese fa. L'ex ct dell'Inghilterra è oggi al campo di allenamento del club per firmare il contratto. Allardyce torna in Premier sei mesi dopo avere lasciato la panchina del Crystal Palace. In precedenza è stato per due mesi ct della Nazionale dei 'Tre Leoni' che ha poi lasciato per lo scandalo fatto esplodere dal 'Daily telegraph' che lo coinvolse in un'inchiesta sui soldi in nero nel calcio. Allardyce stasera assisterà al match di Premier contro il West Ham, a Goodison park, che vedrà ancora sulla panchina dei 'Toffees' l'allenatore in seconda David Unsworth. L'Everton occupa attualmente la quart'ultima posizione in Premier, con appena 12 punti, +2 sulla terz'ultima.