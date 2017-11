Zielinski: "Battere la Juve per sognare"

ROMA, 29 NOV - "Quella contro la Juve sarà una partita bella e divertente, speriamo di vincere. Sarà una sfida speciale, però noi stiamo vivendo quest'attesa come le altre volte: vogliamo dare tutto e vincere per avvicinarci ai nostri sogni e ai nostri obiettivi". Così il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, a due giorni dal big-match del San Paolo. "In caso di vittoria il vantaggio dalla Juventus sarebbe importante, però non sarà comunque una partita decisiva, perché mancano ancora molte giornate - aggiunge il polacco -. Anche se dovessimo vincere, la Juve non sarà fuori dai giochi, se la giocheranno fino alla fine del campionato, perché sono una grande squadra. A Udine è stata una vittoria molto importante, siamo cresciuti sotto alcuni punti di vista e quest'anno si sta vedendo. Prendiamo pochi gol e riusciamo a difendere il vantaggio".