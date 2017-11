Juve: Khedira, Higuain vuole esserci

TORINO, 29 NOV - "Non è mai semplice dopo un'operazione se ti sei rotto la mano. Higuain in campo? Vedremo". Non si sbilancia Sami Khedira, sulla possibilità di vedere il 'Pipita' in campo venerdì a Napoli. "Oggi ha provato ad allenarsi - ha spiegato il centrocampista tedesco della Juventus -, non so se senta dolore, dovremmo chiederlo a lui". Una lotta contro il tempo, per Higuain. "Sta cercando di esserci a tutti i costi, - dice il tedesco - ma mancano solo due giorni alla partita. Se giocherà sarà una cosa buona per noi, altrimenti abbiamo altri ottimi attaccanti che possono giocare al suo posto. Credo che al momento la sua presenza sia in dubbio".