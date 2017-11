Dunga, io ct Italia?A chi non piacerebbe

FIRENZE, 29 NOV - "Io ct dell'Italia? Piacerebbe a tutti gli allenatori del mondo ma non credo ci sia questa necessità". Così Carlos Dunga sbarcando a Firenze dove domani sera sarà premiato in occasione della manifestazione della Hall of Fame viola. "Nessuno si aspettava che la Nazionale azzurra rimanesse fuori dal Mondiale - ha continuato l'ex ct brasiliano - Il calcio italiano deve ritrovare le sue caratteristiche e le sue qualità di gioco che l'hanno sempre contraddistinto, come fanno ad esempio la Germania e il Brasile. Il calcio italiano si è sempre fatto apprezzare per la fase difensiva e offensiva, il tiki taka non gli si addice". Inevitabile una battuta sulla Fiorentina: "Sto seguendo il lavoro di Pioli e so che domenica contro il Sassuolo si ritroverà avversario l'amico Iachini. Io come sempre tiferò viola e spero che la gente torni a riempire lo stadio e che alla fine arrivi un buon risultato" La 6/a edizione della Hall of Fame viola si terrà domani dalle 20,30.