Spalletti, contro il Chievo 11 titolari

MILANO, 29 NOV - Nessuna riserva, tutti pronti a dare il proprio contributo. E' il messaggio che il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti pubblica sul proprio profilo Instagram a quattro giorni dalla partita contro il Chievo a San Siro. ''Ho già deciso tutto anche contro il Chievo giocheranno undici titolari'', le parole dell'allenatore nerazzurro accompagnate dall'ormai immancabile hashtag #senzatregua che è ormai diventato il motto dell'Inter per questa stagione. Per la partita di domenica non saranno a disposizione Miranda e Gagliardini, squalificati, al loro posto pronti Ranocchia e Brozovic. Darà forfait probabilmente anche Vecino, non al meglio per un risentimento. Spalletti potrebbe quindi concedere una chance a Joao Mario.