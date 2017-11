Figc: Malagò, pronti a dare una mano

ROMA, 29 NOV - "La situazione del calcio non è semplice, mi sembra sotto gli occhi di tutti. È una situazione particolarmente atipica, anomala. Noi siamo pronti a dare una mano se necessario ma non ho alcuna intenzione di fare un braccio di ferro. Anche perché il calcio è fondamentale, ma c'è altro nella vita". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla situazione della Figc, con Carlo Tavecchio dimissionario e la Lega di A che oggi si riunisce nuovamente per cercare di eleggere i propri rappresentanti. "Senza questo presupposto il Coni, non soltanto può ma deve commissariare la Figc - ha sottolineato Malagò a 'Circo Massimo' su Radio Capital - Del resto pensare di indire le elezioni per scegliere un nuovo presidente federale, lasciando tutto il resto inalterato, non è il modo migliore. La Lega di A vale solo il 12% nel momento delle elezioni, ma trascina tutto e tutti, è il motore del movimento: se non trova la quadra, forse è il caso di prendere un provvedimento che riguarda tutto il sistema".