Lega A riprende assemblea,tutti presenti

MILANO, 29 NOV - A causa del ritardo di un treno proveniente da Roma con a bordo alcuni dirigenti, sono ripresi alle 11.30, un'ora dopo il previsto, i lavori dell'assemblea della Lega Serie A, sospesa lunedì sera e chiamata a eleggere i vertici dell'associazione. Presenti tutte le società: serve la maggioranza qualificata di 14 voti per eleggere presidente, ad, gli altri 5 consiglieri di Lega e i 2 consiglieri federali. Da venerdì potrà scattare l'introduzione della maggioranza semplice (11 voti) dal 3/o scrutinio. Alla vigilia ha perso quota la candidatura per la presidenza di Giuseppe Vegas, fino al 15/12 alla guida della Consob e del generale della Finanza Ugo Marchetti. I club vogliono allontanare lo spettro del commissariamento della Figc e in quest'ottica potrebbero convergere su un presidente pro tempore: Ezio Maria Simonelli, presidente del collegio dei revisori della Lega, o Paolo Nicoletti, che in questi mesi è stato subcommissario dell'associazione dei 20 club, al fianco di Carlo Tavecchio.