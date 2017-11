Garrone, la Samp va meglio di prima

GENOVA, 29 NOV - "Confermo che la Sampdoria non è più nostra e va meglio di prima, a dimostrazione che una vendita può andare a buon fine". Lo ha detto il presidente del Gruppo Erg Edoardo Garrone stamani a Palazzo Ducale a margine degli Stati generali dell'economia replicando a chi gli chiedeva quale fosse l'identità del reale proprietario della Sampdoria all'indomani del successo per 4-1 in Coppa Italia con il Pescara.