Inter, nasce quarta Academy in Cina

MILANO, 29 NOV - Nasce la quarta Inter Academy in Cina, la prima frutto di un accordo tra il club nerazzurro, Suning Sports Group e Wawa International Football Academy. Continua lo sviluppo dell'Inter nel territorio asiatico che, dopo aver siglato accordi commerciali e nuove sponsorizzazioni, si concentra anche sul progetto di diffusione del Know How nerazzurro in Cina per "rinforzare la cultura - scrive l'Inter sul proprio sito - calcistica e la formazione di giovani allenatori". All'inaugurazione del nuovo impianto di Sichuan, presente anche il vicepresidente Javier Zanetti e il Revenue Officier Michael Gandler, oltre al general manager di Suning Mark Zheng e al presidente di Wifa Pu Wen. "Condividiamo i nostri metodi tecnici nel rispetto delle regole calcistiche ed etiche internazionali, formando allenatori e ragazzi nel proprio Paese d'origine", ha spiegato Zanetti. Inter Academy è presente in Cina, Argentina, Arabia Saudita, Brasile e Giappone. Coinvolge 15 mila bambini, 200 allenatori e 30 tecnici italiani.