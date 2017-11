Genoa, Giuseppe Rossi per l'attacco

GENOVA, 29 NOV - "Prossima fermata... serie A". Con un tweet accompagnato da una sua foto in aeroporto pronto ad imbarcarsi per l'Italia, Giuseppe Rossi - ex attaccante di Villareal, Fiorentina e Nazionale - ha annunciato il ritorno nel cacio italiano. Il giocatore, 31 anni, svincolato e fermo da aprile per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro quando era al Celta Vigo, dovrebbe firmare per il Genoa, ma prima dovrà superare le visite mediche. La lista dei suoi infortuni è molto lunga: nel 2011 si rompe il legamento crociato del ginocchio destro e prima di ritornare dopo quasi due anni dovrà essere operato tre volte. Nel gennaio 2014 si infortuna allo stesso legamento, riprende a giocare a fine campionato ma a settembre 2014 si deve fermare di nuovo per la rottura del legamento collaterale mediale. Ad aprile di quest'anno l'ultimo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi sino ad ora.