C.Italia:Torino con Carpi tanto turnover

TORINO, 28 NOV - Con una formazione quasi sicuramente rivoluzionata dal turnover, il Torino affronta domani sera il Carpi, nel quarto turno di Coppa Italia. Certe le assenze di Sirigu e Belotti, dovrebbero stare in panchina anche Ljajic, Iago Falque e Baselli. Il tecnico Sinisa Mihajlovic ha convocato 25 giocatori: torna Barreca, recuperato dall'infortunio, resta ancora una volta fuori l'attaccante Sadiq. In porta toccherà a Milinkovic-Savic, fratello del centrocampista della Lazio, mentre al centro del tridente offensivo Boyè dovrebbe prendere per una sera il posto di Belotti, che ha bisogno di recuperare la condizione e di uscire dal periodo negativo. Gli esterni dell'attacco dovrebbero essere Niang, sperando che finalmente esca dal guscio, e Berenguer, finora poco utilizzato. A centrocampo spazio a Valdifiori e Gustafson. Se passerà il turno gli toccherà in sorte un'altra big, la Roma. Domani al 'Grande Torino' prezzo speciale, a 10 euro, per i biglietti.