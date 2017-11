Chiellini "Ko a Napoli sarebbe pesante"

TORINO, 28 NOV - "Una sconfitta a Napoli sarebbe pesante da digerire, non ci vogliamo pensare". Così Giorgio Chiellini, ai microfoni di Sky Sport 24, a margine della festa per il primo anno di attività di 'Insuperabili Shop', lo store del network di scuole calcio per persone con disabilità. "Recuperare da un eventuale -7? Sinceramente venerdì sera speriamo di arrivare a -1 - ha aggiunto il difensore bianconero, con un sorriso - uscire dal San Paolo senza incassare gol sarebbe una bella prova di forza. Io sto bene, a Napoli ci sarò".