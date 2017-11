De Rossi, due giornate di stop

ROMA, 28 NOV - Due turni di stop a Daniele De Rossi per "condotta gravemente antisportiva" con lo "schiaffo" a Lapadula in Genoa-Roma. E' questa, apprende l'Ansa, la sentenza del giudice sportivo. De Rossi sarà quindi disponibile per la partita dei giallorossi del 23 dicembre contro la Juventus a Torino.