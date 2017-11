Calcio: Iachini, si può fare bene

SASSUOLO (MODENA), 28 NOV - "Non ho la bacchetta magica, ma sono convinto che con questi giocatori si potrà fare bene". Queste le prime parole di Beppe Iachini, nuovo allenatore del Sassuolo subentrato a Christian Bucchi. "Mi è già capitato di arrivare in situazioni complicate - ha osservato il neomister neroverde, che domani sera esordisce in Coppa Italia contro il Bari - col lavoro e trasmettendo la nostra mentalità ne siamo usciti. Qui c'è il giusto mix tra giovani e giocatori esperti, ora dobbiamo solo conoscerci in fretta e ripartire. I numeri - ha argomentato - dicono che il Sassuolo segna poco, i miei attaccanti hanno sempre segnato tanto". Quindi, ha concluso Iachini, "mi auguro che sia così anche in questa nuova avventura. Dal punto di vista tattico, oggi l'idea è quella di dare continuità a quanto fatto fino a questo momento".