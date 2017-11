Mondiali, venduti finora 742mila ticket

ROMA, 28 NOV - In attesa del sorteggio dell'1 dicembre, che di fatto sancirà il count down in vista del 14 giugno, gli organizzatori del Mondiale di calcio in Russia hanno fatto sapere di avere venduto fino ad oggi, ultimo giorno della cosiddetta 'fase 1', 742.760 biglietti per assistere alle partite. Di questi, il 47% della domanda è arrivata dall'estero, con i tifosi di Stati Uniti (benché la loro nazionale non si sia qualificata per la fase fiale), Brasile, Germania, Cina, Messico, Israele, Argentina, Australia e Inghilterra tra i più celeri ad acquistare i tagliandi. "Siamo molto soddisfatti dei risultati della prima fase di vendita, sia a livello nazionale che internazionale", si legge in un comunicato del comitato organizzatore, aggiungendo che la seconda fase per assicurarsi un posto al Mondiale scatterà da mezzogiorno (ora di Mosca) del 5 dicembre. Nel caso in cui il numero di biglietti richiesti superi la disponibilità, fanno sapere ancora gli organizzatori, i biglietti saranno assegnati per casualità.