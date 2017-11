Figc, deferiti Catanzaro e Avellino

ROMA, 28 NOV - Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha deferito al Tribunale Federale Avellino e Catanzaro "a titolo di responsabilità diretta e oggettiva" e gli ex dirigenti Walter Taccone (ex presidente del club irpino), Vincenzo De Vito (ex ds Avellino), Giuseppe Cosentino (ex n.1 Catanzaro), Armando Ortoli (ex ds Catanzaro) e Andrea Russotto "per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Catanzaro-Avellino, disputata il 5 maggio 2013 e valevole per la penultima giornata del Campionato di Lega Pro".