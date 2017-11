Fassone, Gattuso non è un tappabuchi

MILANO, 28 NOV - "Gattuso non è un tappabuchi e non è stato scelto per ragioni economiche. In questi mesi ha dimostrato di sapere cosa significa essere un allenatore da Milan, parla la sua storia, conosce queste stanze e questo ambiente meglio di chiunque altro. A fine stagione faremo i conti, ora è la scelta giusta". L'ad del Milan Marco Fassone spiega i motivi della scelta di Gennaro Gattuso e dell'addio a Vincenzo Montella."È stata una decisione sofferta - ammette Fassone - per il rapporto che si è creato in questi mesi, di fiducia reciproca, di condivisione di un progetto che non siamo riusciti a portare avanti come preventivato questa estate". Per il ds Massimiliano Mirabelli "Gattuso ha delle caratteristiche importanti nel trasmettere non solo il Dna del Milan ma anche concetti che a me piacciono tantissimo. Qualcuno pensa che sia inesperto, io penso che possa darci qualcosa di importante. Speriamo che con la sua voglia, determinazione e competenza possa tirar fuori le qualità dei giocatori e far rendere loro al 100%".