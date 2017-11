Juve, Higuain inizia riabilitazione

TORINO, 28 NOV - All'indomani dell'operazione alla mano sinistra ha iniziato la riabilitazione a Vinov, Gonzalo Higuain. E non è del tutto escluso che l'argentino possa essere convocato per la trasferta della Juventus di venerdì a Napoli. L'altra buona notizia per Allegri, a tre giorni dallo scontro diretto del San Paolo, è il recupero di Giorgio Chiellini. Il difensore ha svolto l'allenamento odierno con il gruppo, candidandosi per una maglia da titolare venerdì sera al San Paolo. Allenamento personalizzato per Cuadrado e Bernardeschi, ancora in dubbio per Napoli. Non si è allenato, invece, Lichtsteiner, le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.