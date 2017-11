Euro 2020, Russia chiede match apertura

NYON, 28 NOV - La Federcalcio russa ha chiesto all'Uefa che San Pietroburgo ospiti la partita inaugurale Euro 2020, il torneo continentale la cui fase finale non si disputerà in 13 distinte città europee. Lo ha fatto sapere oggi la Federcalcio europea, che sceglierà il 7 dicembre la città che ospiterà la partita inaugurale. Il 'Krestovsky' ha già ospitato quest'anno la sfida inaugurale e la finale della Confederations e ospiterà sette partite dei Mondiali 2018 Lo stadio di San Pietroburgo, che può contenere 68.000 spettatori, è in lizza con la 'Johan Cruijff arena' di Amsterdam, l'Hampden park di Glasgow, lo stadio Olimpico di Roma e l'Eurostadium di Bruxelles (che, a causa dello stallo nei lavori di ristrutturazione, potrebbe però essere sostituto dal Principality stadium di Cardiff o dalla Friends arena di Stoccolma). Semifinali e finale si giocheranno a Londra, nello stadio di Wembley.