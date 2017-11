Malagò, non si risolve tutto con un nome

BARI, 28 NOV - "L'assemblea della Lega di Serie A? Ho avuto informazioni da chi era presente. Le caselle da riempire sono molte. Non si risolve tutto con un nome e per me sarebbe sbagliato esprimere giudizi su eventuali candidati. Allo stato ci sono soggetti che vogliono capire chi saranno i propri compagni di viaggio". La ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando a Bari i futuri scenari dall'Assemblea della Lega di Serie A. "Il Coni non entra nelle dinamiche della Lega, ma aspetta di sapere se la Figc, con un presidente dimissionario, può andare ad elezioni con più candidati nei 90 giorni, o se si deve commissariare la Federazione Il nuovo presidente della Figc dovrà scegliere il nuovo commissario tecnico".