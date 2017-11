Gattuso, consiglio Berlusconi? 2 punte

MILANO, 28 NOV - "Berlusconi è un grande conoscitore di calcio, abbiamo parlato dei due attaccanti, di come il Dna Milan deve giocare, tutte le cose che il presidente pensa, le dice sempre. L'ho ascoltato con grandissima attenzione, c'e grandissimo rispetto per quello che ha fatto al Milan e per l'uomo che è". Così il nuovo allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di presentazione, sulla telefonata ricevuta ieri dall'ex presidente Silvio Berlusconi e su quando sentirà per la prima volta il nuovo proprietario, Yonghong Li. "Non parla inglese e nemmeno il calabrese - sorride Gattuso - ma con il dottor Fassone abbiamo stabilito che organizzeremo presto con un traduttore".