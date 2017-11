Pellegri, io eroe per caso ma felice

GENOVA, 28 NOV - Si è guadagnato una delle tre menzioni speciali per il 25/o premio "Lo sportivo ligure dell'anno, ma Pietro Pellegri non lo considera un premio singolo. "E' un premio che va dato collettivamente a tutto il Genoa - ha detto il giovane attaccante -. Devo dire grazie alla società che con il suo settore giovanile ha creato talenti da Perin a Sturaro, a Mandragora". Pellegri alle menzioni speciali e ai record sembra ormai esserci abituato. "Io ho solo aspettato il mio momento. Quando il mister mi ha dato fiducia ho fatto quello che mi viene meglio: essere concentrato e buttare dentro la palla. La doppietta alla Lazio? Sono stato abbastanza fortunato. Sono un eroe per caso, è successo tutto così all'improvviso ma sono felice. Ballardini? Ci sta facendo lavorare molto bene. Abbiamo fiducia in lui e siamo pronti a ripartire".