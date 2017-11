Gattuso: Benevento? Come finale mondiale

MILANO, 28 NOV - "Io oggi non guardo la classifica, vivo alla giornata. La partita di Benevento deve essere come una finale di Coppa del mondo. C'è bisogno di riuscire a cambiare e ad avere maggiore consapevolezza. Per giocare bene a San Siro bisogna stare bene a 360 gradi. A livello mentale bisogna dare qualcosa in più a questi ragazzi, è la priorità". Così il nuovo allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa di presentazione sulla possibilità di raggiungere la Champions. "Trovo riduttivo parlare ancora del Gattuso calciatore - sottolinea il tecnico -, è rimasto quello spirito e la veemenza, ma sono passato da Coverciano e nessuno mi ha regalato il patentino. La mia ricetta? La chiave sono nelle foto sparse per Milanello. Si è persa la forza della storia, non bisogna dimenticare il Dna, le regole e le usanze del club. Senza dimenticare una cosa: per giocare a calcio bisogna fare fatica".