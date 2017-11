Gattuso: Visione diversa calcio Montella

MILANO, 28 NOV - "Con Montella ho avuto un rapporto onesto, per lui ho stima. Non giudico il suo lavoro, ma ho una visione diversa del calcio. Guardo palla, tempo e spazio: mi piace avere il palleggio ma negli ultimi mesi serve verticalizzare e sorprendere le difese avversarie". Così il neoallenatore del Milan, Gennaro Gattuso, in conferenza stampa. "Il Milan è il Paradiso rispetto ad altri club. Gli stipendi arrivano puntualmente e c'è tutto per far bene. Allenare qui è un privilegio e porterò avanti la difesa a tre".