Toro in verde per omaggio a Chapecoense

TORINO, 28 NOV - Sabato contro l'Atalanta il Torino giocherà con una maglia speciale, verde, il colore della Chapecoense, la squadra brasiliana perita nel disastro aereo di un anno fa, simile a quello in cui fu annientato nel 1949, a Superga, il Grande Torino. Il club granata realizzerà così la promessa fatta dal presidente Urbano Cairo al primo dirigente della Chapecoense, De Nes Filho. La maglia sarà prodotta in 1.500 esemplari che saranno messe in vendita: parte dei proventi saranno devoluti dal Torino, dal Granata Store e dalla Kappa alle famiglie delle vittime della sciagura aerea. "Per non dimenticare, per essere concretamente vicini Nella sciagura, il 28 novembre presso la città colombiana di Medellin, morirono 71 persone, solo 6 i sopravvissuti. La Chapecoense era in viaggio per giocare la finale della Copa Sudamericana contro i colombiani dell'Atletico Nacional.