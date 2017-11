500 mila euro a Marcelo, ha evaso Fisco

ROMA, 28 NOV - Marcelo, il terzino sinistro del Real Madrid, denunciato per una presunta evasione fiscale maturata nel 2013, ha patteggiato davanti al giudice e pagherà 490.917,70 euro. Lo scrive oggi il quotidiano As, spigando che il calciatore brasiliano è comparso stamattina, anche se per soli 10', davanti al giudice del Tribunale di Alcobendas (Madrid) dopo la denuncia, impegnandosi a versare quanto dovuto.