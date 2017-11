Vegas, disponibile per qualcosa di buono

MILANO, 28 NOV - "Se è per fare qualcosa di buono uno è sempre disponibile". Cosi il presidente di Consob Giuseppe Vegas, in scadenza a dicembre, interpellato a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Bocconi su una sua disponibilità a guidare la Lega di Serie A dopo le ipotesi di stampa che lo vorrebbero in predicato per la presidenza. Le piace il calcio? "È un asset fondamentale per il Paese", ha risposto. Queste indiscrezioni come le commenta? "L'ho letto sui giornali".