Tommasi. soffriamo mancanza leadership

MILANO, 28 NOV - "Il nostro movimento soffre di una mancanza di leadership che a cascata si ripercuote sui risultati sul campo. Non solo della Nazionale. Domani la Lega di Serie A elegge il nuovo presidente? Non so come abbia deciso di risolvere i problemi, ormai vanno avanti dal 6 marzo". Il presidente dell'Aic, Damiano Tommasi, a margine del forum #EqualGame al liceo Agnesi di Milano, si augura che l'assemblea della Lega di Serie A possa trovare un accordo sulla Governance da eleggere domani. "Di questo c'è bisogno - aggiunge Tommasi -, di leadership, di chi sappia prendersi le responsabilità. Lo abbiamo denunciato dopo Italia-Svezia e speriamo si possa trovare una soluzione nel prossimo futuro".