E.De Laurentiis:Volevo farne 4 a Higuain

MILANO, 28 NOV - "L'assenza di Higuain mi rincuora? No, era meglio affrontarlo sul campo. Per dargli quattro gol". Così il vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis, a margine del Forum #EqualGame, nel liceo Agnesi a Milano, sull'assenza del grande ex Gonzalo Higuain, operato ieri per una frattura alla mano, dalla sfida di venerdì sera tra Napoli e Juventus.