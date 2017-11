Uva: Discriminazione in stadi diminuita

MILANO, 28 NOV - "I casi di discriminazione negli stadi italiani sono diminuiti del 75%, grazie a un'azione combinata tra Federazione, club e forze ordine. Oggi le società, grazie a una norma introdotta dalla Figc, possono bandire per sempre dal proprio stadio i tifosi che si macchiano di tali fatti, come avviene in Inghilterra". Così il dg della Figc e vicepresidente Uefa, Michele Uva, a margine del forum #EqualGame al liceo Agnesi di Milano, sottolinea i progressi fatti dal calcio nella lotta alle discriminazioni. "C'è ancora molto da fare - aggiunge Uva - ma lo sport è il terzo gradino per fermare la discriminazione, insieme alla famiglia e alla scuola. L'Italia ha il dovere di diventare il primo centro di accoglienza e integrazione. Non dobbiamo mai mollare la presa e non fare sentire escluso nessuno dai 60 mila ragazzi di 'Generazione 2' iscritti alla Federazione.