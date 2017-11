Morto Bonetto, costruì Toro scudettato

TORINO, 28 NOV - Il marchio listato a lutto apre stamattina il sito del Torino, per la morte di Giuseppe Bonetto, "storico general manager del Torino, decano dei procuratori sportivi", scomparso ieri all'età di 83 anni per un'emorragia cerebrale. "Il presidente Urbano Cairo, insieme ai dirigenti, ai dipendenti, ai tecnici, ai calciatori e a tutto il settore giovanile del Torino - è la nota sul sito -, si stringe commosso attorno alla famiglia". "La figura di Bonetto resterà scolpita nella storia del Torino, società in cui ha lavorato per 20 anni al fianco del presidente Orfeo Pianelli e di altri personaggi di straordinario spessore, contribuendo fattivamente alla conquista di uno scudetto e di due Coppe Italia, trasformando il Filadelfia in una fabbrica di campioni". I funerali si svolgeranno giovedì, in forma laica, scrive sul sito dell'Ifa il figlio Marcello, che riporta un messaggio del nipote Paolo, 'Paolino' in onore di Pulici: "Insegna agli angeli come diventare il direttore generale del Torino".