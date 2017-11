Buffon, filosofia gioco Napoli unica

MILANO, 27 NOV - ''E' una settimana importante ma non decisiva in campionato, mentre in Champions sì. Il Napoli? La filosofia degli azzurri non ce l'ha nessuno quindi per loro vale tutte le domeniche questo discorso, sicuramente è un loro merito. E' un modo di giocare che hanno solo loro'': lo dice il capitano della Juventus Gigi Buffon a margine del Gran Galà del Calcio Aic. ''La vittoria di ieri ci voleva. Per stare dietro alle squadre che stanno facendo un campionato incredibile - aggiunge - dobbiamo ricominciare a vincere con continuità. Venerdì a Napoli sarà una gara bella, spero spettacolare. Vincerà chi se lo meriterà di più''. E sull'assenza di Higuain al San Paolo: ''Non ci sarà il Pipa, ci sarà qualcun altro. E' una perdita notevole in questo periodo di fare delicate dal peso specifico importante''.