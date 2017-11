Hamsik, Juve a Napoli deve fare partita

MILANO, 27 NOV - ''Siamo avanti in classifica ma non siamo necessariamente favoriti contro la Juventus. Loro arrivano da sei scudetti. Ma c'è qualcosa di diverso, la Juventus dovrà venire a Napoli per fare la partita''. Così Marek Hamsik, a margine del Gran Galà del Calcio, anticipa la supersfida di venerdì al San Paolo tra Napoli e Juventus: ''Oggi rispetto al passato siamo più compatti, subiamo meno. Gli scudetti si vincono con la difesa e noi continuiamo a segnare. Non stiamo rifiatando ma non si può vincere sempre 3-0. Non si fanno 26 partite consecutive senza perdere per caso''.