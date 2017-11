Cagliari, Melchiorre torna per C.Italia

CAGLIARI, 27 NOV - Melchiorri di nuovo in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano da dribbling e pallone per quasi un anno. Sarà una delle tante novità del Cagliari versione Coppa Italia domani pomeriggio alle 15, alla Sardegna Arena, contro il Pordenone. L'ex Pescara ha disputato l'ultima partita lo scorso dicembre con l'Empoli: una brutta ricaduta dopo il ritorno da favola tre mesi prima con il gol vittoria alla Sampdoria. Nel frattempo Melchiorri ha giocato qualche partita con la Primavera. Il suo nome è tra quelli fatti dall'allenatore Diego Lopez nelle tradizionali anticipazioni di formazione della vigilia. Dal primo minuto anche Crosta e Romagna. Convocati anche i giovanissimi Cadili, Pitzalis, Tetteh, Gagliano, Molberg, Daga. "L'obiettivo di domani - ha detto il tecnico - è dare spazio a chi sta giocando meno: si stanno allenando bene tutti, il gruppo mi sta mettendo in difficoltà ogni giorno". Obiettivo: andare avanti in Coppa.